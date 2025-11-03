ВС РФ сорвали попытку выхода противника из окруженных районов Красноармейска в ДНР

Расчеты ударных бригад беспилотников 2-й армии российской группировки войск сорвали попытку выхода противника из окруженных районов Красноармейска в ДНР. Минобороны публиквало видео ударов по военной технике.

Помимо этого, российские военные освободили больше 20 зданий в Димитрове, этот населенный пункт расположен вблизи Красноармейска. Как отметили в военном ведомстве, штурмовики продолжают расширять зону контроля и сжимать кольцо окружения группировки ВСУ с востока.

