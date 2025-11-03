График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 16:30

Политика

ВС РФ сорвали попытку выхода противника из окруженных районов Красноармейска в ДНР

ВС РФ сорвали попытку выхода противника из окруженных районов Красноармейска в ДНР

Стилист рассказала, почему политики носят красные галстуки

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана

ВС РФ сорвали ротацию ВСУ с помощью ударных беспилотников

Российские войска достигли успехов в районе Красноармейска

Россия отправила 30 тонн гуманитарной помощи во Вьетнам

Депутаты Госдумы предложили ввести шведский стол в школьных столовых

Новости регионов: в Северодвинске спустили на воду атомную подлодку "Хабаровск"

"Вопрос спорный": в России предложили поощрять аккуратных водителей

Мосгордума приняла социально ориентированный бюджет Москвы на 2026–2028 годы

Расчеты ударных бригад беспилотников 2-й армии российской группировки войск сорвали попытку выхода противника из окруженных районов Красноармейска в ДНР. Минобороны публиквало видео ударов по военной технике.

Помимо этого, российские военные освободили больше 20 зданий в Димитрове, этот населенный пункт расположен вблизи Красноармейска. Как отметили в военном ведомстве, штурмовики продолжают расширять зону контроля и сжимать кольцо окружения группировки ВСУ с востока.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДарья Тащина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика