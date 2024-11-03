Новости мира: испанцы освистали своего короля в затопленной Валенсии

Испанцы освистали своего короля. Филипп VI приехал в Валенсию, регион сильнее всего пострадал от наводнения. Местные жители встретили монарха враждебно и даже агрессивно.

Около 15 тысяч человек вышли на акцию в Лондоне с требованием к властям – очистить реки от мусора и сточных вод.

На Японию обрушились мощные ливни с ураганным ветром. Из-за обильных осадков из берегов вышли реки.

Непогода бушует и в американском штате Нью-Мексико. Дождливая и ветреная погода сопровождается торнадо. Они появляются прямо около трассы, по которой едут автомобили.

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