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Новости

03 ноября, 22:30

Политика

Новости мира: испанцы освистали своего короля в затопленной Валенсии

Новости мира: испанцы освистали своего короля в затопленной Валенсии

Сотни людей остались у посольства Молдавии в Москве после завершения голосования

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Испанцы освистали своего короля. Филипп VI приехал в Валенсию, регион сильнее всего пострадал от наводнения. Местные жители встретили монарха враждебно и даже агрессивно.

Около 15 тысяч человек вышли на акцию в Лондоне с требованием к властям – очистить реки от мусора и сточных вод.

На Японию обрушились мощные ливни с ураганным ветром. Из-за обильных осадков из берегов вышли реки.

Непогода бушует и в американском штате Нью-Мексико. Дождливая и ветреная погода сопровождается торнадо. Они появляются прямо около трассы, по которой едут автомобили.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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