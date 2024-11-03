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03 ноября, 19:30

Политика

Граждане Молдавии голосуют в Москве во втором туре выборов президента

Граждане Молдавии голосуют в Москве во втором туре выборов президента

Длинная очередь выстроилась перед посольством Молдавии в Москве

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Перед посольством Молдавии в Москве весь день стоит длинная очередь из желающих проголосовать. В республике проходит второй тур президентских выборов.

Для живущих в России молдован Кишенев одобрил только два избирательных участка в Москве. Поэтому люди приехали из других городов, чтобы отдать свои голоса.

По данным молдавского ЦИК, в целом по стране проголосовали около 50% избирателей. Самая высокая явка регистрируется в Москве, а также на участках в Румынии и Италии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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