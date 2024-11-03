03 ноября, 19:30Политика
Граждане Молдавии голосуют в Москве во втором туре выборов президента
Перед посольством Молдавии в Москве весь день стоит длинная очередь из желающих проголосовать. В республике проходит второй тур президентских выборов.
Для живущих в России молдован Кишенев одобрил только два избирательных участка в Москве. Поэтому люди приехали из других городов, чтобы отдать свои голоса.
По данным молдавского ЦИК, в целом по стране проголосовали около 50% избирателей. Самая высокая явка регистрируется в Москве, а также на участках в Румынии и Италии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.