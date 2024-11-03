Граждане Молдавии голосуют в Москве во втором туре выборов президента

Перед посольством Молдавии в Москве весь день стоит длинная очередь из желающих проголосовать. В республике проходит второй тур президентских выборов.

Для живущих в России молдован Кишенев одобрил только два избирательных участка в Москве. Поэтому люди приехали из других городов, чтобы отдать свои голоса.

По данным молдавского ЦИК, в целом по стране проголосовали около 50% избирателей. Самая высокая явка регистрируется в Москве, а также на участках в Румынии и Италии.

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