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03 ноября, 16:30

Политика

Новости мира: явка на выборах президента Молдавии достигла 30%

Новости мира: явка на выборах президента Молдавии достигла 30%

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Явка на выборах президента Молдавии на данный момент достигла 30%. Сейчас проходит второй и решающий тур. За право возглавить республику борются Майя Санду и Александр Стояногло.

Курс военной помощи Украине может измениться в случае победы Дональда Трампа в предстоящих выборах, пишут американские СМИ. В Евросоюзе уже начали готовиться к этому. Кроме того, члены ЕС заранее составили список ответных мер на случай, если Трамп увеличит пошлины на импорт продукции из Европы.

В Валенсии ищут выживших после разрушительных наводнений. Около 2 тысяч человек пропали без вести. Экстренным службам помогают тысячи волонтеров.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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