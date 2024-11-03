Новости мира: курс военной помощи Украине может измениться в случае победы Трампа

Курс военной помощи Украине может измениться в случае победы Дональда Трампа в предстоящих выборах, пишут американские СМИ. В Евросоюзе уже начали готовиться к этому. Кроме того, члены ЕС заранее составили список ответных мер на случай, если Трамп увеличит пошлины на импорт продукции из Европы.

В Молдавии сегодня проходит 2-ой тур президентских выборов. Это голосование станет решающим. За право возглавить республику борются Майя Санду с Александром Стояногло. В первом туре действующий президент набрала 42 процента голосов.

В Валенсии ищут выживших после разрушительных наводнений. Около 2 тысяч человек пропали без вести. Экстренным службам помогают тысячи волонтеров.

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