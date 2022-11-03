Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

03 ноября, 22:45

Политика

Новости последнего часа: союзные силы уничтожают военных ВСУ на сватовском направлении

Новости последнего часа: союзные силы уничтожают военных ВСУ на сватовском направлении

Новости последнего часа: РФ направила Британии доказательства связи Лондона с ВСУ

МО РФ показало кадры освобожденных из украинского плена военных

Новости часа: Минобороны РФ сообщили о возвращении 107 российских военных с Украины

Новости часа: Патрушев провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении

Новости часа: водитель грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы, уснул за рулем

Новости часа: следствие попросило арестовать водителя, скрывшегося с места ДТП в Москве

Новости часа: Песков рассказал о текущей ситуации с зерновой сделкой

Новости часа: в Москве завершилось строительство ТПУ "Окружная"

В администрации Днепропетровской области сообщили о повреждениях объектов инфраструктуры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Союзные силы уничтожают военных и технику ВСУ на сватовском направлении. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Госдума может ввести статус ветерана боевых действий для добровольцев, заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Дональд Трамп планирует начать избирательную кампанию для участия в президентских выборах после 8 ноября, сообщает Reuters.

Читайте также
политикаобществоза рубежомвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика