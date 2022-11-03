Новости последнего часа: союзные силы уничтожают военных ВСУ на сватовском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Союзные силы уничтожают военных и технику ВСУ на сватовском направлении. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Госдума может ввести статус ветерана боевых действий для добровольцев, заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Дональд Трамп планирует начать избирательную кампанию для участия в президентских выборах после 8 ноября, сообщает Reuters.

