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Новости

03 ноября, 22:00

Политика

Новости последнего часа: РФ направила Британии доказательства связи Лондона с ВСУ

Новости последнего часа: РФ направила Британии доказательства связи Лондона с ВСУ

МО РФ показало кадры освобожденных из украинского плена военных

Новости часа: Минобороны РФ сообщили о возвращении 107 российских военных с Украины

Новости часа: Патрушев провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении

Новости часа: водитель грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы, уснул за рулем

Новости часа: следствие попросило арестовать водителя, скрывшегося с места ДТП в Москве

Новости часа: Песков рассказал о текущей ситуации с зерновой сделкой

Новости часа: в Москве завершилось строительство ТПУ "Окружная"

В администрации Днепропетровской области сообщили о повреждениях объектов инфраструктуры

Новости часа: Песков оценил перспективу продления зерновой сделки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия передала послу Британии доказательства связи Лондона и ВСУ. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Движение по обеим полосам Крымского моста возобновят 20 декабря, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Московская международная биеннале современного искусства отменена из-за несоответствия экспонатов, рассказали в Минкультуры.

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