Новости последнего часа: РФ направила Британии доказательства связи Лондона с ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия передала послу Британии доказательства связи Лондона и ВСУ. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Движение по обеим полосам Крымского моста возобновят 20 декабря, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Московская международная биеннале современного искусства отменена из-за несоответствия экспонатов, рассказали в Минкультуры.

