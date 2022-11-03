03 ноября, 22:00Политика
Новости последнего часа: РФ направила Британии доказательства связи Лондона с ВСУ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия передала послу Британии доказательства связи Лондона и ВСУ. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Движение по обеим полосам Крымского моста возобновят 20 декабря, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Московская международная биеннале современного искусства отменена из-за несоответствия экспонатов, рассказали в Минкультуры.