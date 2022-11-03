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Новости

03 ноября, 21:45

Политика

МО РФ показало кадры освобожденных из украинского плена военных

МО РФ показало кадры освобожденных из украинского плена военных

Новости часа: Минобороны РФ сообщили о возвращении 107 российских военных с Украины

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Российское Минобороны показало кадры военных, освобожденных из украинского плена. Видно колонну со скорыми и автобусами. Солдатам помогают сесть в транспорт.

Возвращены 107 военнослужащих. 65 из них являются уроженцами Донецкой и Луганской Народных Республик. Всем угрожала смертельная опасность. Солдат доставят на самолетах в Москву. В столице их отправят на лечение и реабилитацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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