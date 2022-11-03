Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

03 ноября, 19:30

Политика

Новости часа: Минобороны РФ сообщили о возвращении 107 российских военных с Украины

Новости часа: Минобороны РФ сообщили о возвращении 107 российских военных с Украины

Новости часа: Патрушев провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении

Новости часа: водитель грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы, уснул за рулем

Новости часа: следствие попросило арестовать водителя, скрывшегося с места ДТП в Москве

Новости часа: Песков рассказал о текущей ситуации с зерновой сделкой

Новости часа: в Москве завершилось строительство ТПУ "Окружная"

В администрации Днепропетровской области сообщили о повреждениях объектов инфраструктуры

Новости часа: Песков оценил перспективу продления зерновой сделки

Новости часа: Собянин и Хуснуллин обсудили инфраструктуру приграничных регионов

Лавров провел пресс-конференцию после встречи с главой МИД Иордании

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С Украины возвращено 107 российских военных, которым грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Волонтеры помогают вывозить инвалидов и пожилых людей из Новой Каховки. Об этом рассказали в Госдуме.

Пхеньян запустил еще три ракеты малой дальности в сторону Японского моря. О запуске ракет заявили военные КНДР.

Читайте также
политикаобществоза рубежомвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика