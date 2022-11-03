Новости часа: Минобороны РФ сообщили о возвращении 107 российских военных с Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С Украины возвращено 107 российских военных, которым грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Волонтеры помогают вывозить инвалидов и пожилых людей из Новой Каховки. Об этом рассказали в Госдуме.

Пхеньян запустил еще три ракеты малой дальности в сторону Японского моря. О запуске ракет заявили военные КНДР.