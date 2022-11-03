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Новости

03 ноября, 18:15

Политика

Новости часа: Патрушев провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении

Новости часа: Патрушев провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении

Новости часа: водитель грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы, уснул за рулем

Новости часа: следствие попросило арестовать водителя, скрывшегося с места ДТП в Москве

Новости часа: Песков рассказал о текущей ситуации с зерновой сделкой

Новости часа: в Москве завершилось строительство ТПУ "Окружная"

В администрации Днепропетровской области сообщили о повреждениях объектов инфраструктуры

Новости часа: Песков оценил перспективу продления зерновой сделки

Новости часа: Собянин и Хуснуллин обсудили инфраструктуру приграничных регионов

Лавров провел пресс-конференцию после встречи с главой МИД Иордании

Патрушев назвал терактом нападение на суда, обеспечивающие зерновой коридор

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Николай Патрушев провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении. О состоявшейся встрече заявил Совбез РФ.

Россия возобновила участие в досмотре судов в Черном море. Об этом сообщили в ООН.

Новая станция "Окружная" в Москве ускорила пересадку пассажиров в пять раз. О работе станции рассказали в РЖД.

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