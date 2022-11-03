Новости часа: Патрушев провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Николай Патрушев провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении. О состоявшейся встрече заявил Совбез РФ.

Россия возобновила участие в досмотре судов в Черном море. Об этом сообщили в ООН.

Новая станция "Окружная" в Москве ускорила пересадку пассажиров в пять раз. О работе станции рассказали в РЖД.