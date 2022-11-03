В администрации Днепропетровской области сообщили о повреждениях объектов инфраструктуры

Воздушная тревога была объявлена в четверг, 3 ноября, в нескольких областях Украины. Так, стало известно о ночных прилетах в Харькове. В администрации Днепропетровской области заявили, что в Кривом Роге пострадали объекты энергетической и водопроводной инфраструктуры, а в Павлограде удар пришелся по промышленному предприятию.

Что еще происходит в зоне СВО? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.