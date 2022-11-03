Патрушев назвал терактом нападение на суда, обеспечивающие зерновой коридор

Нападение на суда, обеспечивающие зерновой коридор, нельзя расценивать иначе как теракт. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он также добавил, что западные страны голословно обвинили Россию в провоцировании продовольственного кризиса. Однако, по словам Патрушева, основной причиной кризиса являются незаконные санкции, затрудняющие поставки сельскохозяйственной продукции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.