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Политика

Патрушев назвал терактом нападение на суда, обеспечивающие зерновой коридор

Патрушев назвал терактом нападение на суда, обеспечивающие зерновой коридор

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Нападение на суда, обеспечивающие зерновой коридор, нельзя расценивать иначе как теракт. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он также добавил, что западные страны голословно обвинили Россию в провоцировании продовольственного кризиса. Однако, по словам Патрушева, основной причиной кризиса являются незаконные санкции, затрудняющие поставки сельскохозяйственной продукции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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