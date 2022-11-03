Совбез ООН отклонил резолюцию России по биолабораториям США на Украине

ООН не будет разбираться, чем занимались биолаборатории США на Украине. Совет безопасности отклонил резолюцию России о создании специальной комиссии для расследования деятельности американских ученых. Но документ не набрал обязательные девять голосов из 15.

Проект российской резолюции поддержал Китай. Против высказались США, Великобритания и Франция. Делегации остальных стран, входящих в Совбез ООН, воздержались.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.