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Политика

Совбез ООН отклонил резолюцию России по биолабораториям США на Украине

Совбез ООН отклонил резолюцию России по биолабораториям США на Украине

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ООН не будет разбираться, чем занимались биолаборатории США на Украине. Совет безопасности отклонил резолюцию России о создании специальной комиссии для расследования деятельности американских ученых. Но документ не набрал обязательные девять голосов из 15.

Проект российской резолюции поддержал Китай. Против высказались США, Великобритания и Франция. Делегации остальных стран, входящих в Совбез ООН, воздержались.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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