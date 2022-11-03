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Политика

Трасс отправила Блинкену сообщение после ЧП на "Северных потоках" – СМИ

Трасс отправила Блинкену сообщение после ЧП на "Северных потоках" – СМИ

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Оператор "Северного потока" завершил первичный осмотра места ЧП. На дне зафиксированы кратеры глубиной от трех до пяти метров на расстоянии около 250 метров друг от друга.

Тем временем вокруг британского экс-премьера Лиз Трасс разгорается скандал. Из-за ее переписки с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном в причастности к взрывам на газопроводе заподозрили США и Великобританию.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что Трасс отправила Блинкену сообщение сразу после взрыва на "Северных потоках". По его словам, экс-премьер Британии написала, что "все сделано". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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