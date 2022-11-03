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Политика

Турция завершит строительство газопровода в ноябре – Эрдоган

Турция завершит строительство газопровода в ноябре – Эрдоган

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Турция планирует в ноябре достроить трубопровод для перекачки газа с месторождения в Черном море. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, запасы оценивают в более чем 500 миллиардов кубометров. Стоимость обнаруженного газа составляет примерно 400 миллиардов долларов. На проект потратят 10 миллиардов долларов, а запуск намечен на 2023 год.

Кроме того, в турецком Минэнерго подтвердили, что приступили к работе с российской стороной по созданию крупного газового хаба. Скорее всего, объект построят на северо-западе страны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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