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Политика

Мэр Киева заявил об отсутствии водоснабжения у 80% жителей города

Мэр Киева заявил об отсутствии водоснабжения у 80% жителей города

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В Киеве выстраиваются очереди за водой. Кадры с десятками людей с разными емкостями появляются в социальных сетях.

Местные власти сообщают, что из-за повреждения объектов инфраструктуры 80% жителей Киева остались без водоснабжения. Сделать запас воды на несколько дней посоветовал и мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он также пообещал развернуть в городе более тысячи пунктов обогрева, если не будет электричества. Но на всякий случай власти рекомендуют жителям запастись еще и буржуйками. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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