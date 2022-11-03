Мэр Киева заявил об отсутствии водоснабжения у 80% жителей города

В Киеве выстраиваются очереди за водой. Кадры с десятками людей с разными емкостями появляются в социальных сетях.

Местные власти сообщают, что из-за повреждения объектов инфраструктуры 80% жителей Киева остались без водоснабжения. Сделать запас воды на несколько дней посоветовал и мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он также пообещал развернуть в городе более тысячи пунктов обогрева, если не будет электричества. Но на всякий случай власти рекомендуют жителям запастись еще и буржуйками. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.