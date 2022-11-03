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ВС РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях

ВС РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях

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Напряженная обстановка зафиксирована на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях, где ВСУ пытаются прорвать российскую оборону. Его новые атаки отбиты, а украинские подразделения отступили на прежние позиции, потеряв свыше 500 военнослужащих, 10 танков и другую технику.

Кроме того, российская армия уничтожила в ДНР пункт управления 15-го полка Нацгвардии Украины. Также поражены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 и взвод РСЗО "Ураган". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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