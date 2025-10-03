Форма поиска по сайту

03 октября, 07:45

Политика

Депутаты предложили упростить оформление разрешения на выезд ребенка за границу

Депутаты предложили упростить процедуру оформления разрешения на выезд ребенка за границу, переведя ее на портал "Госуслуги". Это позволит сократить временные и финансовые затраты семей, поскольку сейчас документ требует обязательного нотариального заверения при личном посещении.

Как отметил семейный юрист Андрей Дмитриев, новая система может сделать услугу бесплатной и безопасной, что особенно актуально для семей, чьи дети часто путешествуют.

В настоящее время стоимость нотариального разрешения составляет около 2 000 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикатуризмвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

