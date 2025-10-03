03 октября, 07:45Политика
Депутаты предложили упростить оформление разрешения на выезд ребенка за границу
Депутаты предложили упростить процедуру оформления разрешения на выезд ребенка за границу, переведя ее на портал "Госуслуги". Это позволит сократить временные и финансовые затраты семей, поскольку сейчас документ требует обязательного нотариального заверения при личном посещении.
Как отметил семейный юрист Андрей Дмитриев, новая система может сделать услугу бесплатной и безопасной, что особенно актуально для семей, чьи дети часто путешествуют.
В настоящее время стоимость нотариального разрешения составляет около 2 000 рублей.