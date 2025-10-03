Депутаты предложили упростить оформление разрешения на выезд ребенка за границу

Депутаты предложили упростить процедуру оформления разрешения на выезд ребенка за границу, переведя ее на портал "Госуслуги". Это позволит сократить временные и финансовые затраты семей, поскольку сейчас документ требует обязательного нотариального заверения при личном посещении.

Как отметил семейный юрист Андрей Дмитриев, новая система может сделать услугу бесплатной и безопасной, что особенно актуально для семей, чьи дети часто путешествуют.

В настоящее время стоимость нотариального разрешения составляет около 2 000 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.