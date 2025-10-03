Депутаты предложили изменить систему компенсаций за переработки

В Госдуме предложили пересмотреть систему компенсаций за переработки, привязав их к реальному объему дополнительной работы. По действующему законодательству сверхурочные часы оплачиваются в повышенном размере, а ненормированный день может компенсироваться дополнительными днями отпуска.

Как отметила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева, из-за отсутствия четкого определения "эпизодичности" переработок работодатели часто злоупотребляют этим понятием, привлекая сотрудников к работе на постоянной основе без должной компенсации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.