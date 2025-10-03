Форма поиска по сайту

03 октября, 07:30

Политика

Депутаты предложили изменить систему компенсаций за переработки

Депутаты предложили изменить систему компенсаций за переработки

Кабмин предложил ввести НДС на операции с банковскими картами

Владимир Путин впервые рассказал о беседе с Дональдом Трампом на Аляске

Путин: возможные поставки Tomahawk на Украину не изменят ситуацию на поле боя

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 октября

Путин заявил, что все страны НАТО сейчас воюют с Россией

Россия вернула 185 военнослужащих с подконтрольной Киеву территории

Путин отметил устойчивость России к санкциям

В Минобороны заявили о возвращении 185 российских военнослужащих из украинского плена

Новости мира: израильские военные задержали экоактивистку Тунберг и 500 ее соратников

В Госдуме предложили пересмотреть систему компенсаций за переработки, привязав их к реальному объему дополнительной работы. По действующему законодательству сверхурочные часы оплачиваются в повышенном размере, а ненормированный день может компенсироваться дополнительными днями отпуска.

Как отметила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева, из-за отсутствия четкого определения "эпизодичности" переработок работодатели часто злоупотребляют этим понятием, привлекая сотрудников к работе на постоянной основе без должной компенсации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

