Новости мира: в центре Берлина прошла демонстрация против поставок оружия на Украину

В центре Берлина прошла массовая демонстрация против поставок оружия на Украину и в Израиль. Участники акции также выступили против размещения американских ракет на территории ФРГ. По оценке полиции, митинг собрал около 10 тысяч человек.

Россия направила гуманитарную помощь населению Ливана. Груз доставил самолет МЧС Ил-76. В Бейрут привезли больше 30 тонн продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости, а также передвижные электростанции. МЧС планирует и дальше продолжать доставку гумпомощи в страну.

Поисковые бригады ищут пропавших без вести в Северной Каролине. Штат затопило после урагана "Хелен". Сотни тысяч человек остаются без электричества, повреждены десятки водоочистных сооружений. Приюты переполнены эвакуированными из зоны бедствия людьми.

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