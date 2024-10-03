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03 октября, 20:00

Политика

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Угледара

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Угледара

Минобороны РФ сообщило об освобождении города Угледара

Российские войска освободили Угледар в ДНР

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Российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР, сообщило Минобороны РФ. В заявлении министерства сказано, что город освобожден в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток".

Военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", капитан I ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что освобождение Угледара несет важное значение, поскольку ВСУ потеряли возможность обстреливать транспортные артерии от Донецка до Мариуполя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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