Российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР, сообщило Минобороны РФ. В заявлении министерства сказано, что город освобожден в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток".

Военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", капитан I ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что освобождение Угледара несет важное значение, поскольку ВСУ потеряли возможность обстреливать транспортные артерии от Донецка до Мариуполя.

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