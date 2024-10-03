03 октября, 16:30Политика
ГД приняла проект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию животных дома
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. В текущей редакции закона определили размер штрафов за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Отмечается, что такие меры поддерживают 76% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра.
Каких пород коснутся требования и какие штрафы будут за нарушение? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.