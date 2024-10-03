Новости мира: Израиль нанес удар по центру медслужбы в Бейруте

Израиль нанес удар по центру медслужбы в Бейруте. Об этом сообщили ливанские СМИ. По разным данным, погибли от 5 до 7 человек, 11 – получили ранения. Также израильские ВВС атаковали цели в окрестностях ливанской столицы.

Поисковые бригады ищут пропавших без вести в Северной Каролине. Штат затопило после урагана Хелен. Сотни тысяч человек остаются без электричества, повреждены десятки водоочистных сооружений. Приюты переполнены эвакуированными из зоны бедствия людьми. По данным СМИ, число жертв урагана составило по меньшей мере 162 человека. Он вошел в историю США как второй по степени разрушительности после урагана "Катрина".

Йеменские хуситы провели три военных операции в Красном, Аравийском морях и Индийском океане. В результате одной из них пострадал британский нефтяной танкер Cordelia Moon: на него направили баллистические и крылатые ракеты, беспилотник и управляемый катер. Судно получило значительные повреждения. Как говорят хуситы, военные действия стали жестом поддержки ливанского и палестинского сопротивления.

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