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03 октября, 07:45

Политика

Новости мира: Израиль нанес ночной удар по столице Ливана

Новости мира: Израиль нанес ночной удар по столице Ливана

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Израиль нанес ночной удар по столице Ливана. На этот раз целью стали жилые дома и медицинские учреждения, включая центр Исламского управления здравоохранения. Израильские СМИ утверждают, что в здании якобы находилась военная база "Хезболлы".

Руководство американского завода проигнорировало штормовое предупреждение об урагане "Хелен". Сотрудники сообщили, что им предписали явиться на рабочие места, несмотря на стихийное бедствие. В результате 2 человека погибли. В причинах произошедшего сейчас разбирается Бюро расследований штата Теннесси.

В Японии аэропорт Миядзаки вынуждено прервал свою работу. На его территории сработал снаряд времен Второй мировой войны. Из-за инцидента все вылеты были приостановлены. Воздушная гавань расположена на месте бывшей военно-воздушной базы Императорского флота Японии и во время войны не раз подвергалась бомбардировкам со стороны США.

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