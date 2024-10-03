Израиль нанес ночной удар по столице Ливана. На этот раз целью стали жилые дома и медицинские учреждения, включая центр Исламского управления здравоохранения. Израильские СМИ утверждают, что в здании якобы находилась военная база "Хезболлы".

Руководство американского завода проигнорировало штормовое предупреждение об урагане "Хелен". Сотрудники сообщили, что им предписали явиться на рабочие места, несмотря на стихийное бедствие. В результате 2 человека погибли. В причинах произошедшего сейчас разбирается Бюро расследований штата Теннесси.

В Японии аэропорт Миядзаки вынуждено прервал свою работу. На его территории сработал снаряд времен Второй мировой войны. Из-за инцидента все вылеты были приостановлены. Воздушная гавань расположена на месте бывшей военно-воздушной базы Императорского флота Японии и во время войны не раз подвергалась бомбардировкам со стороны США.

