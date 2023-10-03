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Новости

03 октября, 22:00

Политика

Новости часа: правительство Москвы и мэрия Стамбула договорились о сотрудничестве

Новости часа: правительство Москвы и мэрия Стамбула договорились о сотрудничестве

Дефицит бюджета РФ на протяжении трех лет будет на безопасном уровне – Силуанов

Российские воздушно-десантные войска усилят вертолетами и танками

Болгария ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Великобритания может отправить на Украину своих военных

Россия ведет переговоры с Анголой об открытии прямого авиарейса из Москвы

В Эстонии сообщили о новых правилах регистрации иностранных наемников в ВСУ

Американские танки Abrams для ВСУ прибыли в Литву

Новости мира: пираты появились в заливе Сан-Франциско

У Пентагона осталось около 5 млрд долларов на оказание финансовой помощи Украине – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство Москвы и мэрия Стамбула договорились о сотрудничестве на ближайшие годы. Об этом рассказал глава департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.

Движение на участках улицы Заречье будут ограничивать до 30 ноября, предупредили в Дептрансе.

ГИТИС и МИИТ проведут первую совместную проектную школу для студентов с 7 по 15 октября, сообщила пресс-служба вузов.

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