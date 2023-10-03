Новости часа: правительство Москвы и мэрия Стамбула договорились о сотрудничестве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство Москвы и мэрия Стамбула договорились о сотрудничестве на ближайшие годы. Об этом рассказал глава департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.

Движение на участках улицы Заречье будут ограничивать до 30 ноября, предупредили в Дептрансе.

ГИТИС и МИИТ проведут первую совместную проектную школу для студентов с 7 по 15 октября, сообщила пресс-служба вузов.