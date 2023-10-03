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03 октября, 07:45

Политика

Россия ведет переговоры с Анголой об открытии прямого авиарейса из Москвы

Россия ведет переговоры с Анголой об открытии прямого авиарейса из Москвы

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Россия ведет переговоры с Анголой об открытии прямого авиарейса между Москвой и Луандой. Список безвизового въезда для туристов эта страна пополнила с 29 сентября, сообщил посол РФ в республике Владимир Тарасов.

Дипломат добавил, что прилетать в страну с туристической целью россияне смогут за один въезд не более чем на 30 дней, а в год – не более 90 дней. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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