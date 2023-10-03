Россия ведет переговоры с Анголой об открытии прямого авиарейса из Москвы

Россия ведет переговоры с Анголой об открытии прямого авиарейса между Москвой и Луандой. Список безвизового въезда для туристов эта страна пополнила с 29 сентября, сообщил посол РФ в республике Владимир Тарасов.

Дипломат добавил, что прилетать в страну с туристической целью россияне смогут за один въезд не более чем на 30 дней, а в год – не более 90 дней. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.