В Эстонии сообщили о новых правилах регистрации иностранных наемников в ВСУ

Власти Эстонии не могут назвать точное число своих граждан, которые воюют в рядах ВСУ. Дело в том, что Киев изменил правила регистрации иностранных наемников, сообщил министр обороны Ханно Певкур.

Кроме того, у эстонцев нет обязанности сообщать ни в посольство, ни в Минобороны о своем намерении воевать, поэтому еще сложнее подсчитать число граждан, участвующих в конфликте. Заявления министра прозвучали после сообщений о гибели еще одного эстонского наемника в зоне СВО.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.