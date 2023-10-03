03 октября, 07:45Политика
В Эстонии сообщили о новых правилах регистрации иностранных наемников в ВСУ
Власти Эстонии не могут назвать точное число своих граждан, которые воюют в рядах ВСУ. Дело в том, что Киев изменил правила регистрации иностранных наемников, сообщил министр обороны Ханно Певкур.
Кроме того, у эстонцев нет обязанности сообщать ни в посольство, ни в Минобороны о своем намерении воевать, поэтому еще сложнее подсчитать число граждан, участвующих в конфликте. Заявления министра прозвучали после сообщений о гибели еще одного эстонского наемника в зоне СВО.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.