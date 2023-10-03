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03 октября, 07:45

Политика

В Эстонии сообщили о новых правилах регистрации иностранных наемников в ВСУ

В Эстонии сообщили о новых правилах регистрации иностранных наемников в ВСУ

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Власти Эстонии не могут назвать точное число своих граждан, которые воюют в рядах ВСУ. Дело в том, что Киев изменил правила регистрации иностранных наемников, сообщил министр обороны Ханно Певкур.

Кроме того, у эстонцев нет обязанности сообщать ни в посольство, ни в Минобороны о своем намерении воевать, поэтому еще сложнее подсчитать число граждан, участвующих в конфликте. Заявления министра прозвучали после сообщений о гибели еще одного эстонского наемника в зоне СВО.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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