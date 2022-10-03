Новости часа: новый пакет санкций ЕС против РФ будет готов в ближайшие дни – МИД Франции

Форма для обжалования призыва по частичной мобилизации появилась на "Госуслугах".

Новый пакет санкций ЕС против РФ будет готов в ближайшие дни, сообщили в МИД Франции.

Турция попросила РФ об отсрочке части газовых платежей до 2024 года, следует из материала Bloomberg.

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