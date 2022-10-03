Новости часа: акции Tesla упали после заявления Маска о принадлежности Крыма России

Идет расследование факта обстрела ВСУ села Головчино, в результате которого погибла женщина, сообщили в СК.

Акции Tesla упали после заявления Маска, что Крым принадлежит России, следует из данных отчетности.

США вскоре объявят об отправке на Украину четырех установок HIMARS в рамках нового пакета, сообщает Bloomberg.

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