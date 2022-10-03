Новости часа: мобилизованные резервисты прибыли в ДНР и ЛНР

Представители РФ и ООН обсудили экспорт продовольствия и удобрений России, сообщили в МИД РФ.

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами НАТО, заявили в ДНР.

Мобилизованные резервисты прибыли в ДНР и ЛНР, заявили в Минобороны РФ.

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