Новости часа: МИД Словении вызвал посла России из-за референдумов

Детей, призванных по частичной мобилизации в Москве, обеспечат двухразовым питанием в школах.

Экономика ЛНР будет активно развиваться после вхождения республики в РФ, сообщает парламент ЛНР.

МИД Словении вызвал посла России из-за референдумов, следует из заявления ведомства.

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