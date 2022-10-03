Новости часа: посол России был вызван в МИД Франции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Посол России вызван в МИД Франции 3 октября. Об этом сообщили в посольстве.

Опавшая листва привела к временным скоплениям воды на ряде московских улиц. Об этом рассказали в Мосводостоке.

Выставку "Дягилев. Генеральная репетиция" представили в Новой Третьяковке. Об этом сообщили в СМИ.