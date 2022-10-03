Госдума приняла конституционный закон о принятии новых регионов в состав России

Госдума приняла федеральный конституционный закон о принятии ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании новых субъектов. По документам ДНР и ЛНР будут иметь статус республик.

Решение было принято единогласно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.