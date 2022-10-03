Новости часа: ГД приняла конституционные законы о принятии в состав РФ четырех регионов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла конституционные законы о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Сады, кружки и продленку для детей мобилизованных москвичей может оплатить город по заявке семьи. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пять новых выделенных полос для общественного транспорта откроют в Москве с 23 октября. Об этом рассказали столичные власти.