Госдума приняла конституционный закон о принятии новых областей в состав России

Госдума приняла федеральный конституционный закон о принятии ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании новых субъектов. Решение было принято единогласно.

По документам ДНР и ЛНР будут иметь статус республик, при этом они сохранят свои названия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.