Российские войска уничтожили пять складов вооружения ВСУ в ДНР и Херсонской области. Об этом заявили в Минобороны.

Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении в районе населенных пунктов Купянск, Двуречная и Куриловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения живой силы и военной техники 14-й механизированной бригады ВСУ было уничтожено свыше 140 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники.

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