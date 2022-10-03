Новости часа: ГД ратифицировала договоры о принятии в состав РФ четырех новых территорий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России четырех новых территорий.

Еще четырех школьников, пострадавших в Ижевске, выписали из больницы. Об этом сообщили местные власти.

Москва позаботится о семьях мобилизованных. Для них открыли центр поддержки, рассказал Сергей Собянин.