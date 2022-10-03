В ГД одобрили проект закона о принятии в РФ четырех новых регионов

Комитет Госдумы одобрил проекты законов о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Также на повестке дня – проекты конституционных законов об образовании новых российских субъектов.

По документам, ДНР и ЛНР в составе России будут иметь статус республик, при этом они сохранят свои названия. Государственным языком будет русский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

