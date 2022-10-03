ГД ратифицировала договор о принятии ДНР и ЛНР в состав РФ

Госдума ратифицировала договор о принятии ДНР и ЛНР в состав России.

Решение было также принято и по Запорожской и Херсонской областям. При этом практически все находившиеся в зале парламентарии проголосовали "за". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

