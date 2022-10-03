Комитет ГД одобрил проект закона о принятии в РФ четырех новых регионов

Комитет Госдумы одобрил проекты законов о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Документы на рассмотрение палаты внес президент в воскресенье, 2 октября.

Тогда же Конституционный суд признал договоры соответствующими основному закону страны. По документам, ДНР и ЛНР в составе России будут иметь статус республик, при этом они сохранят свои названия. Государственным языком будет русский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

