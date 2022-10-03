Комитет ГД одобрил проект закона о принятии в РФ четырех новых регионов

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил проекты конституционных законов о принятии в состав России новых территорий – ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Тексты документов уже опубликованы.

В документах написано, что границы новых субъектов, сопряженные с территорией иностранных государств, являются госграницей РФ. Правительства Херсонской и Запорожской областей формируют врио губернаторов по закону Российской Федерации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.