Новости часа: в Кремле не стали прогнозировать сроки восстановления "Северного потока"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нет понимания, в какие сроки может быть восстановлен "Северный поток" и с кем сотрудничать в этом вопросе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

300 бригад Мосводостока работают на улицах города. Дождь в Москве пока не заканчивается. Об этом заявили столичные власти.

Россия достигнет нижней точки падения ВВП в первой половине 2023 года, потом начнется восстановление. Об этом рассказали в ЦБ.