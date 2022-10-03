Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Так, границы новых регионов России, сопряженные с иностранными государствами, – это госграница РФ, говорится в текстах договоров.

Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о кредитных каникулах мобилизованным.

Москвичей в часы пик попросили пересесть на общественный транспорт. В городе наблюдаются порывистый ветер и дождь.

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