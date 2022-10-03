В Минобороны разъяснили основные задачи мобилизованных россиян

Мобилизованным россиянам предстоит охрана и оборона на втором рубеже. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время военнослужащие проходят интенсивную подготовку. Кроме стрельб они учатся оказывать и первую медицинскую помощь.

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