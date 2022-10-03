ГД рассмотрит международные договоры о вхождении новых территорий в состав РФ 3 октября

Госдума 3 октября рассмотрит международные договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Также на повестке дня – проекты конституционных законов об образовании новых российских субъектов.

Документы на рассмотрении палаты внес президент в воскресенье, 2 октября, тогда же Конституционный суд признал договоры соответствующими основному закону страны.

По документам, ДНР и ЛНР в составе России будут иметь статус республик, при этом они сохранят свои названия. Государственным языком будет русский.

Херсонская и Запорожская области также войдут в состав России в качестве отдельных субъектов. Согласно договорам, они останутся областями.

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