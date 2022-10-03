ВС РФ уничтожили позиции ВСУ огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация"

Российские военные уничтожили позиции украинских войск огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация". Кадры работы артиллерийских расчетов группировки "Отважные" показало Минобороны.

Отмечается, что сначала бойцы получают координаты цели, наводят орудие и производят залп. Как только получено подтверждение, что цель поражена, экипаж боевой машины переводит установку в транспортное положение и покидает позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

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