Вице-премьер Александр Новак оценил возможность ремонта "Северных потоков".

Он выразил мнение, что восстановить газопроводы можно, однако это потребует времени и денег. При этом он уточнил, что если такая необходимость возникнет, то соответствующие возможности будут найдены.

Новак также заявил о необходимости разобраться, кто причастен к взрывам на газопроводах. Он указал на тех, кто ранее делал "определенные высказывания" про "Северные потоки", а именно – на США, Польшу и Украину.

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