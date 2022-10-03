Столтенберг оценил возможность ускоренного присоединения Украины к НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг опять не дал внятного ответа по поводу ускоренного присоединения Украины к военному блоку.

В интервью телекомпании NBC он лишь отметил, что Киев имеет право выбрать свой путь. Но любое решение о членстве страны должны принимать все 30 членов НАТО.

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