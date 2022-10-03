Новые регионы присоединятся к РФ в границах бывших украинских областей

Новые регионы присоединятся к России в границах бывших украинских областей. Это увеличит территорию РФ почти на 109 тысяч квадратных километров.

Временно исполняющих обязанности руководителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей назначат в октябре, сообщает газета "Ведомости".

Тем временем на николаево-криворожском направлении украинские войска пытались атаковать сразу с трех плацдармов. Наступление было сорвано. Противник потерял 31 танк и почти 80 единиц другой военной техники.

Также огнем авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены командные пункты, 7 складов с вооружениями и база подготовки нацгвардии Украины в городе Запорожье.

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