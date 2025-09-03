Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 12:15

Политика

МИД РФ получило ноту от посольства КНР о введении безвизового режима

МИД РФ получило ноту от посольства КНР о введении безвизового режима

Путин провел встречу с Ким Чен Ыном в Китае

Новости мира: Трамп обвинил РФ, КНР и КНДР в планировании заговора против США

Военный эксперт объяснил значение освобождения Федоровки в зоне СВО

Россия запросила у Китая разъяснения по условиям безвизового въезда

Торжества по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне начались в Китае

ВС РФ освободили Федоровку в ДНР

Путин посетил масштабный военный парад в Пекине

Путин напомнил, что Россия не возражала против вступления Украины в Евросоюз

Путин заявил о возможности консенсуса по гарантиям безопасности для Украины

МИД РФ получило ноту от посольства КНР о введении в одностороннем порядке безвизового режима с 15 сентября сроком на 1 год при условии, что россияне приезжают не более, чем на 30 дней.

Дополнительные разъяснения у китайской стороны уже запросили. Пока известно, что послабления будут действовать для тех, кто приезжает на отдых, в деловые поездки, а также путешествует транзитом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатуризмвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика