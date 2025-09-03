МИД РФ получило ноту от посольства КНР о введении безвизового режима

МИД РФ получило ноту от посольства КНР о введении в одностороннем порядке безвизового режима с 15 сентября сроком на 1 год при условии, что россияне приезжают не более, чем на 30 дней.

Дополнительные разъяснения у китайской стороны уже запросили. Пока известно, что послабления будут действовать для тех, кто приезжает на отдых, в деловые поездки, а также путешествует транзитом.

